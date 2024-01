Kunstrasen, Straßenausbau und neuer Gemeinderat: Reinsdorf hat 2024 viel vor

In 2024 wechseln sich in Reinsdorf traditionelle Höhepunkte mit Wahlen und mehreren größeren Investitionen ab. Welche Veränderungen Reinsdorfer erwarten.

Das Jahr 2024 bringt für Reinsdorfer jede Menge Abwechslung. Kultur, Politik und Veränderungen an der Infrastruktur bestimmten das neue Jahr. Wie Jörg Schwarz vom Ortsbauamt informierte, stehen sowohl traditionelle Veranstaltungen an als auch größere Investititionen sowie die Wahl eines neuen Gemeinderats, der das Leben in der Kommune prägen...