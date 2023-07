Kurioser Schubkarren-Diebstahl in Zwickau: Dieb wählt selbst den Polizeinotruf

Zwickau.

Auf dem Gelände eines Sportplatzes an der Freiligrathstraße in der Zwickauer Nordvorstadt ist es am Sonntagabend zu einem kuriosen Diebstahl gekommen. Darüber hat die Polizei informiert. Ein 32-jähriger Mann hatte dort eine Schubkarre herumstehen sehen. Er kletterte über einen Zaun und nahm die Schubkarre kurzerhand mit. Ein Anwohner beobachtete das Treiben und stellte den Dieb zur Rede. Dieser wiederum rannte mit der Karre weg. Der Zeuge folgte ihm, sodass der Flüchtende aus Angst den Polizeinotruf wählte und auf die Polizei wartete. Gegenüber den Beamten rechtfertigte er seine Tat, dass er die Schubkarre unbedingt für seinen geplanten Umzug benötigen würde. Nun wird wegen eines Diebstahls gegen ihn ermittelt. (jarn)