Lärmaktionsplan in Wilkau-Haßlau: Bürger können Vorschläge einbringen

Die EU will einen Lärmaktionsplan. In der Stadt fallen die großen Straßen nicht in deren Zuständigkeit, daher ist ein Plan ohne Maßnahmen zu erstellen

Die Einwohner von Wilkau-Haßlau können bis zum 7. März ihre Vorschläge und Hinweise zur Verringerung der Lärmbelastung in den Lärmaktionsplan der Stadt einbringen. Der Plan ist im Rathaus, Zimmer 208 zu den Öffnungszeiten öffentlich einsehbar. Die Stadt plant derzeit einen Lärmaktionsplan ohne Maßnahmen. Der Grund dafür: Die... Die Einwohner von Wilkau-Haßlau können bis zum 7. März ihre Vorschläge und Hinweise zur Verringerung der Lärmbelastung in den Lärmaktionsplan der Stadt einbringen. Der Plan ist im Rathaus, Zimmer 208 zu den Öffnungszeiten öffentlich einsehbar. Die Stadt plant derzeit einen Lärmaktionsplan ohne Maßnahmen. Der Grund dafür: Die...