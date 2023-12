Landwirte blockieren Auffahrten zur A 72 in Hartenstein und Stollberg: Erneute Protest-Entscheidung fällt mitten in der Nacht

Traktoren versperrten für 60 beziehungsweise 90 Minuten die Anschlussstellen. Warum der Protest kurzfristig organisiert wurde und wie Autofahrer reagiert haben.

Hartenstein/Stollberg. Landwirte haben mit einer spontan organisierten Demonstration am Dienstagfrüh die Auffahrten zur A 72 blockiert. Betroffen waren die Anschlussstellen Hartenstein und Stollberg-Nord. Dort standen ab 6 Uhr für rund anderthalb Stunden (Hartenstein) und rund eine Stunde (Stollberg-Nord) die Traktoren der Landwirte - insgesamt 14 Maschinen aus verschiedenen Landwirtschaftsbetrieben.

Die Idee, die bereits am Montag durchgeführten Demonstrationen fortzusetzen, ist mitten in der Nacht entstanden. "Wir haben uns - auch als Antwort auf die Aussagen von Politikern in Interviews - gegen Mitternacht zu erneuten Protesten entschieden", sagt Yves Krone von der Agrargenossenschaft Lößnitz-Stollberg. Über verschiedene soziale Medien seien zu nächtlicher Stunde die Details abgestimmt worden. Der Protest richtet sich gegen die von der Ampelkoalition angekündigte Abschaffung der Steuervergünstigungen für Agrardiesel sowie land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge.

Die Reaktion der Autofahrer, die nicht auf die A 72 fahren konnten, war ganz unterschiedlich. Es gab Zustimmung durch erhobene Daumen und Lichthupen-Signale, aber auch Unmut durch Kopfschütteln. Die Initiatoren haben nach eigenen Angaben darauf geachtet, dass die Durchfahrt für Rettungswagen und Schulbusse möglich blieb. Die Abfahrten wurden freigelassen, um einen Stau auf der A 72 zu verhindern. Künftig, so teilen sie mit, soll im Vorfeld wieder mit Plakaten über anstehende Proteste informiert werden. Das sei diesmal aufgrund der Kurzfristigkeit nicht möglich gewesen. (hof)