Laster-Unfall auf A 72 bei Zwickau: Polizei beziffert Sachschaden auf fast eine halbe Million Euro

Die Bergungs- und Aufräumarbeiten haben am Dienstag bis kurz vor Mitternacht angedauert. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Ein Lastzug steht noch an der A 72.

Hirschfeld.

Ein Sachschaden von knapp einer halben Million Euro ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der A 72 in der Nähe der Anschlussstelle Zwickau-West entstanden. In Fahrtrichtung Hof kam es zum Zusammenstoß von zwei Sattelzügen.