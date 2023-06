Lebensgroße Figuren, Rosen und Teekannen: Zwickauerin öffnet ihren Kunstgarten

Wer in Sabine Malkhoffs Garten will, wird von einem Engel begrüßt. Der heißt Giesel, ist aus Pappmaché und sitzt auf einer Fensterbank. Neben ihm bevölkern weitere lebensgroße Figuren den Garten an der Uthmannstraße 4: wie eine Taucherin, ein Froschkönig oder der goldene Udo. Kreiert hat sie Malkhoff selbst. In ihrem Garten, über dem der Zauber...