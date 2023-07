Leeres Geschäft ärgert Weißenborner: Ist ein Nachmieter in Sicht?

Acht Monate hängt das Schild schon am verwaisten Laden. Seit November 2022 steht das Bäckereigeschäft neben dem Diska-Markt in Zwickau-Weißenborn leer. Wenige Wochen später meldete die Biobrotmanufaktur Dr. Engelmann, die dort eine Filiale betrieb, Insolvenz an.