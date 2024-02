Lichtentanne hat gewählt: Hausaufgaben für den neuen alten Bürgermeister

Eine Stichwahl wie vor sieben Jahren war diesmal nicht nötig. Mit großer Mehrheit entschieden sich die Lichtentanner am Sonntag für Tino Obst. Damit ist der bisherige Bürgermeister auch der künftige.

„Lebbe geht weider“, zitiert Frank Herwig einen bekannten Fußball-Coach wenige Minuten, nachdem das offizielle Wahlergebnis feststand. Getätigt hat den Ausspruch Dragoslav Stepanovic, als seine Eintracht aus Frankfurt am letzten Spieltag 1992 die Meisterschaft verlor. Der parteilose Frank Herwig hat am Sonntag die Bürgermeisterwahl in...