Lichterfahrt in Mülsen startet planmäßig

Zum dritten Mal seit 2021 gibt es am bevorstehenden Samstag im Mülsengrund einen prächtigen Konvoi – die Lichterfahrt. Organisator Ronny Ehrler verspricht, dass es wieder farbenfroh wird.

Dem heißen Start steht nichts mehr im Wege. Am bevorstehenden Samstag soll pünktlich 17 Uhr die Lichterfahrt durch den Mülsengrund starten. Das teilte der Organisator Ronny Ehrler aus Niedermülsen am Donnerstag der „Freien Presse“ auf Nachfrage mit. Der Konvoi wird sich auf einem Sammelplatz an der Crossener Straße in Berthelsdorf in...