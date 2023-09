Mächtig was los am Wochenende in Zwickau: Zwölfmal Spaß und Unterhaltung zur Auswahl

Am ersten September-Wochenende knüpft Zwickau fast nahtlos an den Stadtfest-Trubel an. Mehrere Veranstaltungen locken ganz verschiedene Zielgruppen an. Die Qual der Wahl. Ein Überblick für Besucher.

Spaß und Unterhaltung verspricht das voll gepackte Wochenendprogramm in Zwickau. Gleich mehrere Veranstaltungen finden im Stadtzentrum statt. Aber auch im Schlobigpark, im Freibad Crossen und im Schlosspark Planitz geht es rund.