Mann ohne Führerschein fährt BMW zu Schrott – Straße von Zwickau nach Crimmitschau wieder frei

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall nahe der Wismut-Absetzanlage Helmsdorf verletzt worden. Geprüft wird, ob der 37-Jährige unter Drogeneinfluss stand.

Das Auto liegt schräg auf dem Dach, die Motorhaube ist verbeult, mehrere Scheiben geborsten: Der BMW ist nur noch Schrott. Dieses Bild bot sich Ersthelfern am Dienstagmorgen an der Straße zwischen Zwickau und Crimmitschau. Der 37-jährige Fahrer des Autos mit Hohenstein-Ernstthaler Kennzeichen war gegen 8.30 Uhr in Richtung Crimmitschau...