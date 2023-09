Massenandrang in Zwickau für ein Autogramm von Rúrik Gíslason

Der Stargast der diesjährigen Fashion Night war am Samstag selbst ein gefragtes Fotomodell. Und das ganz unabhängig von seiner Kleidung.

Ein Raunen kündigte ihn am Samstagnachmittag an: Rúrik Gíslason hat in den Zwickauer Arcaden für einen Massenauflauf gesorgt. Der ehemalige Fußballer und „Let‘s Dance“-Gewinner war der Einladung zu einer Autogrammstunde gefolgt. Weit mehr als 100 Menschen stellten sich im Untergeschoss der Arcaden an, um ein Foto oder ein Autogramm von...