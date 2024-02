Mehr Macht für Landrat Michaelis: Kreistag soll neue Satzung abnicken

Der Kreistag stimmt kommende Woche über Änderungen bei der Hauptsatzung ab. Die soll nun finanzielle Befugnisse von Landrat und Behörde erweitern.

Wenn FDP-Kreisrat Nico Tippelt an die bevorstehende Kreistagssitzung denkt, bekommt er schlechte Laune. Die Sitzung findet am Mittwoch nächster Woche statt, und vermutlich wird es heftige Debatten geben. „Ich habe das Gefühl, wir sollen abgeschafft werden“, schimpft Tippelt. Hintergrund: Der Landkreis will seine Befugnisse und damit auch die...