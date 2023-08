Menschliche Knochen bei Abrissarbeiten in Zwickau gefunden

In einem alten Betonschacht sind am Mittwochnachmittag Knochenteile gefunden worden. Die Ermittlungen sind angelaufen.

Eine schreckliche Entdeckung haben Bauleute am Mittwoch mitten in Zwickau gemacht: In einem Betonschacht stießen sie auf Knochenteile. Dass einfach nur ein Tier in den Schacht gefallen war, kann die hinzugerufene Kriminalpolizei ausschließen: Die Fachleute sagen, es handle sich um menschliche Überreste. Die Ermittlungen laufen.