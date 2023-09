Millionenzuschuss fürs Zwickauer Stadion: Wurde beim Bau am falschen Ende gespart?

Der Stadtrat hat die Mehrkosten für den Betrieb der GGZ-Arena bewilligt. Die ausführliche Debatte beschäftigte sich auch mit eventuellen Fehlern in der Vergangenheit.

„Alternativlos“ ist ein Begriff, den Angela Merkel oft verwendet hat und für den die Altkanzlerin genauso oft kritisiert wurde, denn in der Politik gebe es immer Alternativen, auch in der schwersten Krise. Trotzdem nahm Friedrich Binder das Wort am Donnerstag im Zwickauer Stadtrat in den Mund. Die Entscheidung, den kommunalen Zuschuss für...