Mit 90 immer noch regelmäßig auf Wanderschaft: Ruth Wagner aus Zwickau verrät ihr Geheimrezept

Sie hat den Krieg überstanden, die entbehrungsreiche Zeit danach und mehrere Operationen. Dennoch strotzt die Witwe aus Weißenborn vor Lebensfreude und Elan. Das hohe Alter sieht man ihr nicht an.

Wer Ruth Wagner begegnet, würde nicht glauben, dass sie gerade 90 geworden ist. Das Alter sieht man der Zwickauerin nie und nimmer an. Die Bedienung bei der Geburtstagfete im Restaurant „August Horch“ meinte anerkennend: „Wenn ich so alt bin, möchte ich auch mal so aussehen.“ Derart Lob bekommt die Jubilarin oft zu hören, auch von...