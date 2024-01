Mobil im Alltag: Befragung findet auch in Zwickau statt

Die Stadt Zwickau beteiligt sich an einer deutschlandweiten Mobilitätsuntersuchung der Technischen Universität Dresden. Die Haushalte, die befragt werden, wurden zufällig ausgewählt.

In den ersten Wochen des neuen Jahres werden ausgewählte Haushalte der letzten Teilstichprobe einer groß angelegten deutschlandweiten Mobilitätsuntersuchung noch Post von der Technischen Universität (TU) Dresden erhalten – auch in Zwickau. Darin werden Bürgerinnen und Bürger gebeten, sich an einer Befragung zur Alltagsmobilität zu...