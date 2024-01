Moorsoldatenlied und Punkrock: Was zum Holocaust-Gedenktag in Zwickau los war

Man kann der Opfer von Auschwitz auf sehr unterschiedliche Art gedenken. Das hat die breite Palette an Veranstaltungen am Samstag in Zwickau gezeigt.

Lange Schlangen vorm Eingang zum Alten Gasometer. Die meisten Besucher sind wegen Loikaemie gekommen. Die Punkrock-Band aus Leipzig ist am Samstagabend der Headliner beim Konzert „Kein Bock Auf Nazis". Es sei ihnen eine Herzenssache, sich einzubringen, betont Loikaemie-Sänger Thomas Wettermann. „In der Subkultur, in der wir uns bewegen, ist...