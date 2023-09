Mordprozess im Landgericht Zwickau: Angeklagter irritiert mit neuen Behauptungen über Auftragskiller

Der Mann, der in Crimmitschau seine Ehefrau erstochen hat, hat schon mehrere Begründungen für seine Bluttat abgegeben. Jetzt gibt es neue Anschuldigungen. Eine Zeugin brach in Tränen aus.

Minutenlange Stille im Verhandlungssaal 241. Der Richter verspätet sich. Die Besucherreihen sind wie immer gut gefüllt und jeder weiß, was dem Angeklagten zur Last liegt. Er hat seine Frau getötet, das ist unstrittig. Der Mordverdächtige zieht manchmal auffällig die Augenbrauen hoch und schließt danach seine Augen für mehrere Sekunden. Was...