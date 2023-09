Mordprozess von Zwickau: Zehnjähriger Sohn hegt Rachegedanken gegen Vater

Lange hatte der Junge seinen Vater vergöttert. Doch dann tötete dieser seine Ehefrau und nahm den Kindern damit die Mutter. Jetzt sagt der Junge: „Ich habe keinen Papa mehr.“

Die Leidtragenden sind die Kinder. Das hatte Staatsanwältin Barbara Gremm am Ende des vierten Verhandlungstages am Montag zum Angeklagten gesagt. Der steht vor dem Landgericht Zwickau, weil er am 11. Februar 2023 in Crimmitschau seine Frau erstochen hat, die sich von ihm getrennt hatte.