„Morgensterni“: Bergbau-Maskottchen in Reinsdorf nimmt Gestalt an

Der „Berggeist“ von Reinsdorf erwacht zum Leben. Das liebenswerte Maskottchen, das ans Steinkohlenrevier von Zwickau erinnert, begleitet künftig Kinder durchs Heimat- und Bergbaumuseum.

Treuherzige blaue Augen, schwarz-weiße Kleidung, coole Sneaker und gekreuztes Gezähe auf der Brust: So sieht der gute „Berggeist“ aus, der künftig als Maskottchen namens „Morgensterni“ für die Tradition des Steinkohle-Bergbaus in Reinsdorf steht. Als wichtigstes Gezähe, also Werkzeug eines Bergmannes, gelten Schlägel und Eisen. Die...