Motorsportarena will Europameisterschaft nach Mülsen holen

Die Kartsportanlage hat große Pläne und will noch bekannter werden.

Eine Europameisterschaft in Mülsen? Klingt utopisch, aber Roberto Urlaß meint es ernst. Der Geschäftsführer der Motorsportarena in Mülsen will im kommenden Jahr eine EM im Kartsport auf die Anlage holen. Damit nicht genug: Sogar eine Weltmeisterschaft vor Ort schwebt Urlaß vor. Die Anlage bringe alle nötigen Voraussetzungen mit, erklärt...