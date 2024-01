Mülsener Baumwerf-Spaß: Wer knackt die 13,36 Meter?

Der Jacober Feuerwehrverein lädt für Samstag zur Gaudi ans Gerätehaus an der Dresdner Straße ein.

Am Samstag ab 15 Uhr wird sich zeigen, ob jemand den Rekord von 2017 knackt: 13,36 Meter hatte der Jacober Feuerwehrmann Karsten Lange seinen ausrangierten Tannenbaum damals geworfen. Der Feuerwehrverein veranstaltet am Samstag seinen 17. Tannenbaumweitwurf. Werfer und Schaulustige sind zu dieser Gaudi ans Gerätehaus an der Dresdner Straße 13 a...