Mülsener schalten Riesen-Schwibbogen scharf

Am Sonntagnachmittag lädt Heimatverein Gäste an die große Stützmauer – Feuerwehrkapelle bläst

Zum fünften Mal will der Ortmannsdorfer Heimat- und Brauchtumsverein am Sonntag die riesige Stützmauer im Mülsener Ortsteil beleuchten. Er lädt dazu Schaulustige ab 16 Uhr ein. Gegen 16.30 Uhr sollen die mehr als 30 Lampen auf der Stützmauer scharf geschaltet werden und die Mauer in den größten Schwibbogen der Region verwandeln, informiert...