Mutter über Mordversuch an ihrer 17-jährigen Tochter in Zwickau: "Er hat sie aus dem Fenster geworfen wie einen Sack Müll"

Tränen ersticken fast ihre Stimme. Deshalb muss sie den Satz, der sich einprägen wird, zweimal sagen: "Er hat sie aus dem Fenster geworfen wie einen Sack Müll." So fasst eine Mutter die Erinnerungen zusammen, die sie an den Mordversuch an ihrer 17-jährigen Tochter hat. Die 43-Jährige hat in dieser Woche im Landgericht in Zwickau über die wohl...