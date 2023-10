Nach Mord von Crimmitschau: Lebenslange Haftstrafe für Ehemann des Opfers

Am Landgericht Zwickau ist am Donnerstagnachmittag das Urteil gegen einen Afghanen gefallen, der seine Frau getötet hat. Dabei wurde auch eine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Dass er nicht nach 15 Jahren entlassen werden kann, hat seinen Grund in den Umständen der Tat.

