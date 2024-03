Nach Riesenerfolg: Partyreihe „Mama geht tanzen“ kommt erneut nach Zwickau

450 Gäste, vor allem Frauen, polierten am Samstag in der Villa Mocc die Tanzfläche. Selbst die Partyprofis der Mocc staunten an diesem Abend über das eine oder andere. Fürs nächste Mal ist eine Überraschung geplant.

Die Premiere der Partyreihe „Mama geht tanzen“ war für Zwickau ein voller Erfolg. Zwischen 20 und 23 Uhr haben am Samstag die Floors in der Villa Mocc gebebt. Der Abend bot selbst für die erfahrenen Partymacher der Mocc einiges zum Staunen. Wer nicht dabei sein konnte, bekommt in Kürze eine neue Chance. Die Premiere der Partyreihe „Mama geht tanzen“ war für Zwickau ein voller Erfolg. Zwischen 20 und 23 Uhr haben am Samstag die Floors in der Villa Mocc gebebt. Der Abend bot selbst für die erfahrenen Partymacher der Mocc einiges zum Staunen. Wer nicht dabei sein konnte, bekommt in Kürze eine neue Chance.