Nach Tier-Drama in Zwickau: Wer nimmt den armen Ragnar?

Der Schäferhund wurde im Tierheim abgegeben, nachdem beide ein Jahr in einer Wohnung in Zwickau eingesperrt waren. Seine Schwester Lakata hat schon ein neues Zuhause. Aber was wird aus Ragnar?

Ragnar hat sich etwas gefangen. Er liegt nicht mehr so verängstigt und traurig im Quarantäne-Zwinger wie noch vor ein paar Wochen. Jetzt rennt er neugierig durch das Gehege, als wäre ein schwerer Stein der Erleichterung von ihm gefallen. Seine braunen Augen funkeln manchmal. Dann läuft Ragnar, der schwarze Schäferhund, zu Sanjelle , der... Ragnar hat sich etwas gefangen. Er liegt nicht mehr so verängstigt und traurig im Quarantäne-Zwinger wie noch vor ein paar Wochen. Jetzt rennt er neugierig durch das Gehege, als wäre ein schwerer Stein der Erleichterung von ihm gefallen. Seine braunen Augen funkeln manchmal. Dann läuft Ragnar, der schwarze Schäferhund, zu Sanjelle , der...