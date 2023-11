Nach über zwei Jahren Bauzeit: Straße zwischen Wiesenburg und Weißbach wird am Donnerstag freigegeben

Hochwasserschadensbeseitigung, Straßenbau: 4 Millionen Euro hat der Kreis in die Straße investiert. Nicht nur Anlieger sehnen das Bauende herbei.

Aufatmen in Wiesenburg und Weißbach: Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit wird am Donnerstag die Kreisstraße zwischen den beiden Dörfern wieder freigegeben. Die offizielle Verkehrsfreigabe der Kreisstraße 9332 soll gegen 10 Uhr in Wiesenburg im Bereich das Bahnhaltepunktes erfolgen, kündigt die Kreisverwaltung an.