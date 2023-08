Nach Unfall mit Traktor-Anhänger: B 173 in Schönfels bleibt drei Stunden gesperrt

Auf der B 173 im Lichtentanner Ortsteil Schönfels hat sich am Sonntagabend ein schwerer Unfall ereignet. Eine 71-jährige Toyota-Fahrerin, die in Richtung Zwickau unterwegs war, stieß in einer Linkskurve mit einem entgegenkommenden Anhänger eines Traktorengespanns zusammen. Am Steuer saß ein 33-jähriger Mann. Nach Angaben der Polizei war der...