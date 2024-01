Nach Unfall und Vollsperrung auf der A 72 bei Hartenstein: Verkehr rollt wieder ohne Behinderungen

Im Berufsverkehr benötigten Autofahrer in Richtung Vogtland etwas mehr Zeit. Seit 7.30 Uhr gibt es keine Behinderungen mehr. Wie der Unfall passiert ist.

Nach einem Unfall am Mittwochfrüh in der Nähe der Anschlussstelle Hartenstein hat sich vorübergehend eine Vollsperrung der A 72 in Richtung Vogtland erforderlich gemacht. Der Verkehr wurde zwischen 5 und 6.30 Uhr zunächst an der Unfallstelle vorbei- und später von der Autobahn abgeleitet, informiert die Polizei. Bis 7.30 Uhr rollte der...