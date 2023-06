Nach Urteil gegen Lina E.: 15 Meter langer Schriftzug an Zwickauer Straßenbahn geschmiert

Das Urteil gegen die Linksextremistin Lina E. vom Mittwoch hat auch in Zwickau Folgen hinterlassen: Nach Angaben der Polizei sprühten Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag Schriftzüge an zwei Straßenbahnen, die im Zwickauer Depot an der Schlachthofstraße abgestellt waren. Der Staatsschutz ermittelt.