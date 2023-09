Nach Versicherungsgutachten: Fahrstuhl am Bahnhaltepunkt in Wilkau-Haßlau darf repariert werden

Weil der Fahrstuhl in den letzten Jahren wiederholt Ziel von Zerstörungen war, wollte die Versicherung den Schutz gegen Vandalismus prüfen.

Der Fahrstuhl am Bahnhaltepunkt in Wilkau-Haßlau soll nach monatelangem vandalismusbedingtem Ausfall in den kommenden Wochen repariert werden. Das sagte Bürgermeister Stefan Feustel (CDU) im Stadtrat. Der Auftrag werde in den nächsten Tagen vergeben. Die Instandsetzung hatte sich verzögert, weil die Versicherung in einem Gutachten prüfen...