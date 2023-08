Nächtlicher Wildunfall in Hartenstein: Crash sorgt für Totalschaden an VW

Ein Wildunfall mit einem hohen Sachschaden hat sich in Hartenstein ereignet. Auslöser war ein Reh, welches die August-Bebel-Straße überquert hat. Beim Versuch, dem Tier auszuweichen, ist ein 42-jähriger Mann mit seinem Volkswagen mit zwei Bäumen am Fahrbahnrand der Staatstraße kollidiert. Die Unfallstelle befindet sich laut Polizei in einer...