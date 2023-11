Narren übernehmen die Macht: Wie Westsachsen am 11.11. in die neue Faschingssaison startet

Die fünfte Jahreszeit steht vor der Tür. Am Samstag, 11.11 Uhr, startet die närrische Saison. Auch in Westsachsen werden zum Karnevalsauftakt die Rathäuser gestürmt und Partys gefeiert.

Wenn einem in diesen Zeiten auch oftmals das Lachen im Halse steckenbleibt, am Samstag gibt es wieder einen Grund zu ausgelassener Heiterkeit. Denn am 11.11. übernehmen vielerorts Narren die Schlüsselgewalt über die Rathäuser. Und behalten sie bis Aschermittwoch. „Freie Presse“ hat sich umgehört, was die Vereine zwischen Mulde und Pleiße...