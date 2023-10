Neil-Young-Party mit Bläsertrio: Lichtensteiner Band hat sich besondere Gäste eingeladen

Alle Jahre wieder erinnert die Lichtensteiner Siegel-Band an den Geburtstag des großen Folkstars. In diesem Jahr hat sie sich für ein Konzert in Mülsen Verstärkung geholt.

Neil Youngs Geburtstagsparty, zu der die Lichtensteiner Siegel-Band seit Jahren im November einlädt, wird in diesem Jahr besonders. Das Quartett hat sich für den Auftritt am 4. November im Mülsener Amorsaal Verstärkung geholt. Mit dabei ist ein Bläsertrio: Markus Bär (31) am Saxofon, Martin Rösel (38) an der Trompete und Philipp Melzer (30)... Neil Youngs Geburtstagsparty, zu der die Lichtensteiner Siegel-Band seit Jahren im November einlädt, wird in diesem Jahr besonders. Das Quartett hat sich für den Auftritt am 4. November im Mülsener Amorsaal Verstärkung geholt. Mit dabei ist ein Bläsertrio: Markus Bär (31) am Saxofon, Martin Rösel (38) an der Trompete und Philipp Melzer (30)...