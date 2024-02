Neonazi-Partei macht Werbung vor Zwickauer Schule

Die rechtsextreme Kleinstpartei „Der dritte Weg“ hat vor dem Beruflichen Schulzentrum „August Horch“ Flyer verteilt. Er wollte vor der Einrichtung Nachwuchs rekrutieren.

„Wartet mal, Kameraden!“ Es ist Montag diese Woche, gegen Mittag verlassen ein paar Schüler des Beruflichen Schulzentrums „August Horch“ in der Dieselstraße in Zwickau das Schulgelände. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite werden sie von ein paar jungen Leuten angesprochen, bekommen Flyer in die Hände gedrückt. Als die Schüler...