Neue Decke für Flickenteppich: Im November ist Baustart in Ortmannsdorf

Der Landkreis plant auf gut 200 Metern der Wildenfelser Straße eine Deckensanierung. Im nächsten Jahr sollen Neuschönburger und Ortmannsdorfer Straße aufgebuddelt werden, aber richtig tief.

Spätestens am 13. November soll an der Wildenfelser Straße in Ortmannsdorf gebaut werden. Das Landratsamt will die Oberfläche dieser Kreisstraße zwischen den Hausnummern 2 und 30 sanieren. Nach Informationen von Behördensprecherin Ines Bettge passiert das unter Vollsperrung. Die Umleitung erfolgt über Neuschönburger Straße, Zschocken,...