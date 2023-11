Neue Löschfahrzeuge für die Feuerwehren in Schlunzig und Pöhlau

Die freiwilligen Feuerwehren in den beiden Zwickauer Stadtteilen nutzen derzeit 25 Jahre alte Fahrzeuge. Die sollen jetzt ersetzt werden.

Die Stadt Zwickau plant, den freiwilligen Feuerwehren in den Zwickauer Ortsteilen Schlunzig und Pöhlau jeweils ein neues Löschfahrzeug zur Verfügung zu stellen. Der Finanzausschuss wird voraussichtlich am 5. Dezember darüber abstimmen. Für den Kauf der beiden Fahrzeuge sind insgesamt 900.000 Euro vorgesehen. Es wurde ein Förderantrag in...