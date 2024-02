Neue Mülsener Verwaltungsstruktur: Neue Gesichter, aber keine finanzielle Ersparnis

Alle Ratsmitglieder haben dafür gestimmt: 2024 gibt die Gemeinde trotz schrumpfender Einwohnerzahlen mehr Geld fürs Personal aus – rund eine Million Euro mehr als noch vor zwei Jahren.

Die Mülsener Ratsmitglieder haben mit der Verabschiedung des Haushaltes für 2024 den neuen Stellenplan beschlossen. Und das einstimmig. Danach will das Dorf trotz sinkender Einwohnerzahlen mehr Geld fürs Personal ausgeben. Die gute Nachricht nach all der Unruhe in den vergangenen Monaten für die Rathausangestellten: Der Rathausumbau, wie ihn...