Neue Solarparks in Wildenfels: Stadt tritt auf die Bremse

Zu Investorenpläne für Fotovoltaikanlagen in den Ortsteilen Schönau und Härtensdorf gibt es im Stadtrat Bedenken. Was der Hintergrund dafür ist.

Absage an einen weiteren Solarpark im Ortsteil Schönau, neue Beratung zum Solarpark in Härtensdorf – darauf hat sich der Stadtrat Wildenfels geeinigt. In der jüngsten Sitzung hatten Aufstellungsbeschlüsse für Bebauungspläne auf der Tagesordnung gestanden.