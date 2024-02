Neuer Versuch mit alter Masche: Zwickauer Verbraucherschützerin rät zum Auflegen

„Ihr Paypal-Konto wurde kompromittiert“, sagt da eine Stimme am Telefon. Der Anrufer ist anonym. Immer wieder versuchen Unbekannte, via Telefon an Geld der Westsachsen zu kommen.

Der Anruf war anonym: „Sehr geehrter Kunde, Ihr PayPal-Konto wurde durch einen anonymen Transaktionsversuch im Wert von 699 Euro kompromittiert..." Die Frau, die nicht genannt werden will, reagierte verdutzt, klickte den Anruf allerdings schnell weg. Am Nachmittag der gleiche Anruf. Jetzt wurde sie unsicher. Ein Blick auf ihr Paypal-Konto...