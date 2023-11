Neues Escape Game in Zwickau: Spielerische Jagd nach Gemäldedieb macht Lust auf die Stadt

Ein neues Freizeitangebot unter freiem Himmel geht in Zwickau an den Start. Dreh- und Angelpunkt sind die städtischen Kunstsammlungen. Was man braucht: Spaß am Raten und mindestens drei Miträtselnde.

Dafür, dass ihr gerade ein wertvolles Gemälde von Max Pechstein geklaut wurde, steht Museumsleiterin Petra Lewey ziemlich entspannt in der großen Eingangshalle der Zwickauer Kunstsammlungen. „Das ist natürlich eine tolle Sache", sagt sie. „Damit spricht man mal ganz andere Zielgruppen an."