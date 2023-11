Neues Wohngebiet in Zwickau erfüllt den Halb-Jahres-Plan

An der Marienthaler Höhe ist Platz für 23 Einfamilienhäuser geschaffen worden. Ein Stein im Mosaik – gemessen am Bedarf der kommenden Jahre. Denn der liegt bei 40 bis 50 neuen Häusern jährlich.

Bauherr Maik Martin war so froh, die gesamte Papierflut bewältigt zu haben, dass er diesen Zeitpunkt nutzte, um am Dienstag eine kleine Einweihungszeremonie zu veranstalten. Bei dieser Gelegenheit übergab der Geschäftsführer des Bauzentrums in Reinsdorf die Wohngebietsstraße in die Hände der Stadt Zwickau.