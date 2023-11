Novembertage: Zwickauer Mondstaubtheater zeigt „Jubiläum?“

In dieser schwarzen Groteske von George Tabori wird „der Nazi in jedem von uns“ beschworen.

Ein Gastspiel gibt die Theatergruppe Spielbrett aus Dresden am Sonntag, 17 Uhr, mit dem Stück „Jubiläum?“ beim Mondstaubtheater, Horchstraße 2 in Zwickau. Die Veranstaltung findet im Rahmen der „Novembertage 2023“ statt. Darum geht es in der schwarzen Groteske von George Tabori, die „den Nazi in jedem von uns“ beschwört: Die...