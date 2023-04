NSU-Dialogabende in Zwickau gibt es jetzt online zum Nachlesen

ZDie vier Dialogabende in Zwickau zum Umgang mit dem NSU und dessen Aufarbeitung sind von der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung dokumentiert und in einer Online-Broschüre zusammengefasst worden. Das teilte Stadtsprecher Mathias Merz mit. Von Oktober 2022 bis März 2023 kamen an vier Abenden zwischen 45 und 60 Teilnehmer zusammen....