O du Fröhliche: Welche erotischen Geschenke Zwickauer ihren Liebsten zu Weihnachten machen

Gaben aus Zwickauer Erotikläden sind zum Fest der Liebe heiß begehrt. Die „Freie Presse“ verrät, welche Höhepunkte es gibt, wer meist auf den letzten Drücker kommt und wie weit Kollegen beim Wichteln gehen.

Wer schon immer wissen wollte, warum in Werkstätten so oft erotische Kalender hängen, muss nur Christiane Naumann fragen. „Das sind beliebte Weihnachtsgeschenke“, sagt die Fachfrau aus der „Orion“-Filiale an der Zwickauer Römerstraße. Kollegen schenken sie Kollegen oder Frauen ihren Männern für die Arbeit. „Manche Werkstätten...