Oh du fröhliche Plätzchenzeit: So sieht die Arbeit der Mülsener Garagentüftler im Advent aus

„Meister Fips“ ist ein Garagenunternehmen aus Mülsen. Stefan Stößel und Patrick Zappe drucken mit dem 3D-Drucker individuelle Plätzchen-Ausstechformen. Da müsste jetzt Hochbetrieb sein – oder?

Ein Tüftler kauft sich 2015 aus Neugier einen 3D-Drucker und gründet wenig später ein Zwei-Mann-Unternehmen in der Garage, bei dem er mit einem Freund individuelle Ausstechformen für Plätzchen druckt. Was nach Silicon Valley klingt, ist die Geschichte von Stefan Stößel und Patrick Zappe in Mülsen.