Oktoberfest mit Steigerlied: 2500 Besucher feiern in der Stadthalle Zwickau

Zwei Partybands haben den Gästen am Wochenende den Marsch geblasen. Dass eine der beiden Musikgruppen aus Sachsen stammt, ist den Machern wichtig.

Das Sächsisch-Bayerische Oktoberfest am Wochenende in der Stadthalle Zwickau war etwas Besonderes. Nicht nur, weil es die Festkultur beider Freistaaten zusammenbringt, sondern auch, weil nach pandemiebedingter Zwangspause erstmals wieder die Maßkrüge gehoben werden konnten. Der Neustart ist geglückt: Am Freitag und Samstag zählte die...