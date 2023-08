Ortsverein Weißenborn veranstaltet dreitägiges Siedlerfest am Schockenplatz in Zwickau

Das Siedlerfest auf dem Schockenplatz in Zwickau-Weißenborn findet in diesem Jahr vom 11. bis 13. August statt. Darüber hat der Ortsverein Weißenborn Siedlung die Bewohner des Stadtteils mit Flyern in den Hausbriefkästen informiert. Auf dem Programm stehen Live-Musik, Puppenspiel- und Clownsdarbietungen, eine Modenschau und ein Lampionumzug....